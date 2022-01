E’ morto Gianni Di Marzio: scoprì Maradona e allenò il Napoli

SportFair

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto all’età di 82 anni Gianni Di Marzio, ex allenatore e manager. La notizia è stata confermata anche dal figlio Gianluca, volto di Sky: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Fu lo scopritore di Diego Armando Maradona, da lui segnalato al presidente del Napoli Corrado Ferlaino quando il Pibe de Oro era ancora giovanissimo. L’affare allora non si concretizzò per la chiusura delle frontiere del mercato.

Gianni Di Marzio è stato un allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano e commentatore televisivo. E’ stato inoltre opinionista. La carriera da calciatore è stata condizionata da un infortunio e ha smesso di giocare presto. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, alla guida di tante squadre: dalle giovanili del Napoli, poi Nocerina, Juve Stabia, Brindisi, Catanzaro, Napoli, Genoa, Lecce, Catania, Padova, Cosenza e Palermo. Con il Cosenza ha lavorato negli anni successivi come direttore sportivo. Nello stesso ruolo si è messo in mostra nel Venezia di Maurizio Zamparini, è stato responsabile dell’area estera della Juventus dal 2001 al 2006. Poi collabora con il Queens Park Rangers come consulente di mercato, infine entra a far parte dello staff dirigenziale del Palermo in qualità di consulente personale del presidente Maurizio Zamparini.