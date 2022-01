Dybala va in gol e aizza il pubblico: nuovo messaggio alla Juventus [VIDEO]

SportFair

Paulo Dybala si conferma sempre più protagonista, l’argentino si è messo ancora in mostra con la maglia della Juventus. I bianconeri sono scesi in campo nella partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, la gara non è stata mai in discussione. La gara si è conclusa sul risultato di 4-1, vantaggio con una punizione di Cuadrado. I bianconeri raddoppiano con un colpo di testa di Rugani, i blucerchiati tornano in partita con Conti. Nel finale i padroni di casa dilagano con Dybala e Morata su calcio di rigore.

In casa Juventus continua a tenere banco il rinnovo di Paulo Dybala. Arrivabene continua a punzecchiare, l’argentino risponde con gol e grandi prestazioni. Dopo le polemiche della mancata esultanza contro l’Udinese, la Joya si è lasciato andare dopo la marcatura contro la Sampdoria, ma ha anche ‘aizzato’ il pubblico richiedendo con gesti l’applauso della sua gente che ha risposto con una standing ovation.