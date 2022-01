Dybala non festeggia, ma la Juventus si: Udinese ko 2-0 allo Stadium

SportFair

E’ terminata la prima giornata di anticipi della 22ª giornata di Serie A. A chiudere questo sabato di sfide è stata la partita tra Juventus e Udinese, giocata allo Stadium. I bianconeri hanno ritrovato il sorriso dopo la delusione per la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa Italiana, portando a casa 3 preziosi punti.

La squadra di Massimiliano Allegri ha piegato l’Udinese, trionfando per 2-0 grazie alle reti di Dybala e McKennie. Il calciatore argentino ha sbloccato il match al 19′, facendo parlare di sè per la sua non esultanza e per lo sguardo lanciato in tribuna, alla dirigenza della Juventus, per la situazione spiacevole legata al suo futuro. McKennie poi ha regalato alla Juventus la rete del raddoppio al 79′.

I bianconeri agganciano quindi l’Atalanta a quota 41 punti, ma i bergamaschi hanno due partite in meno della Juventus.