Djokovic allo scoperto: “voglio restare e giocare gli Australian Open”, la conferenza stampa della famiglia

E’ andata in scena una conferenza stampa dopo il caso di Novak Djokovic, il tennista serbo bloccato in Australia in vista degli Australian Open. La vicenda è nata dall’esenzione dal vaccino concessa al numero uno del mondo, poi il visto è stato considerato non valido. Djokovic ha vinto la causa dopo il ricorso ed è stato riammesso in Australia.

Tutta la famiglia ha affrontato l’argomento in conferenza stampa. Il padre: “buon pomeriggio e benvenuti, grazie per essere presenti. Il motivo è celebrare la vittoria del nostro Novak. Alla fine ha vinto. Ha vinto la giustizia e ha vinto la legge”. Il fratello: “la verità e la giustizia sono emerse, vorremmo ringraziare il sistema giudiziario australiano. Vorremmo ringraziare il giudice per essere stato molto neutrale. Novak è libero. Pochi istanti fa si è allenato. Era su un campo da tennis. È andato in Australia per giocare a tennis, per cercare di vincere un altro Australian Open e vincere un record che inseguiva da così tanti anni. Aveva tutti i documenti che gli erano richiesti. Alla fine ha ottenuto un’esenzione e si è recato in Australia. Ha sempre sostenuto la libertà di scelta e basta. Ci sono state molte informazioni oggi, ma questo è un motivo di festa, ma la nostra famiglia è contenta che la giustizia e la verità abbiano prevalso”.

La mamma: “ha combattuto contro il sistema e il governo perché pensava di avere il diritto di essere lì con il visto che aveva ottenuto, ed è andato lì per vincere quel torneo. Mai prima d’ora ci siamo trovati di fronte a una situazione del genere. Ci sono stati momenti in cui non aveva il telefono con sé, non avevamo idea di cosa stesse succedendo, se stesse bene, se fosse malato, se andasse tutto bene. Queste sono le cose che io come madre non riesco a spiegare”. Lo zio: “come suo zio vorrei dire che è orgoglioso, questo è il più grande trionfo per Novak, più grande di qualsiasi suo Slam. Vorrei ringraziare il giudice. Questa è una grande vittoria, una grande vittoria personale per Novak. Non ha mai passato niente del genere. Si spera che lo prepari a vincere il torneo”.

Djokovic ha deciso di uscire allo scoperto con un messaggio sui social: “sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la mia cancellazione del visto. Nonostante tutto ciò che è successo, voglio restare e provare a competere agli Australian Open. Rimango concentrato su quello. Sono volato qui per giocare in uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti ai fantastici tifosi”.