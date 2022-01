Djokovic ‘vince’ in tribunale: potrà restare in Australia fino a lunedì

SportFair

Il caso Djokovic sta facendo discutere il mondo intero. Il tennista serbo è stato tenuto a lungo in aeroporto ieri, dove è stato interrogato a seguito di problemi col visto. Al numero 1 al mondo è stata negata la permanenza in Australia, dove Djokovic era arrivato per partecipare agli Australian Open, primo Slam della stagione, perchè avrebbe sbagliato il documento da compliare e presentare al suo arrivo.

Adesso però si apre uno spiraglio di speranza per Djokovic: il numero 1 al mondo, come riportano i media australiani, potrà restare a Melbourne fino a lunedì dopo aver lanciato una proposta alla Federal Circuit Court per impedire al governo federale di espellerlo prima dell’inizio degli Australian Open.

Gli avvocati di Djokovic sono apparsi in un’udienza online dopo che al serbo è stato annullato il visto ed è stato inviato al carcere per l’immigrazione del Park Hotel di Carlotn. I legali hanno ottenuto un’ingiunzione provvisoria che impedisce alle autorità di espellere la star del tennis almeno fino alle 16:00 di lunedì, quando è prevista un’udienza più sostanziale.

L’avvocato Christopher Tran, che agisce per conto del governo federale, ha affermato che il governo non si è opposto a un’ingiunzione contro l’espulsione immediata.