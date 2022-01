Djokovic rompe il silenzio sui social: i ringraziamenti ai fan [FOTO]

SportFair

Novak Djokovic rompe il silenzio, ma non si pronuncia su quanto sta vivendo in questi giorni. Il tennista serbo si trova al Park Hotel, dopo che si è visto riufiutare il visto al suo arrivo in Australia, in attesa di sapere quale è il suo ‘destino’.

I legali di Djokovic hanno ottenuto una sospensione dell’espulsione dall’Australia, così il tennista potrà restare nella terra dei canguri fino a lunedì, nella speranza di riuscire a risolvere questa brutta faccenda.

Il serbo è stato preso d’assalto e si è visto puntare il dito da tantissimi in tutto il mondo per via della sua decisione di non voler dichiarare se si è vaccinato o meno contro il Covid-19. Una posizione che lo ha messo in difficoltà in Australia, dove ha presentato un’esenzione medica.

In attesa di scoprire cosa succederà nei giorni scorsi, Djokovic, che sta ricevendo anche molto affetto, come dimostrato da alcuni suoi fan che sono scesi in strada, davanti all’hotel dove è ‘detenuto’, per manifestare contro il trattamento riservatogli, ha voluto rompere il silenzio sui social con delle Storie Instagram.

Nella prima ha celebrato il Natale ortodosso, nella seconda, invece, ha voluto ringraziare tutti i suoi fan: “grazie a tutte le persone nel mondo per il vostro supporto continuo. Posso sentirlo e lo apprezzo“, ha scritto il serbo.