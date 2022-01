Ahi ahi Nole! Si mette male per Djokovic: il serbo rischia grosso

Si mette male per Novak Djokovic. Il tennista serbo numero 1 al mondo ha voluto fare chiarezza oggi con un post sui social, nel quale ha ammesso di aver partecipato ad una intervista consapevole di essere positivo al Covid-19 e spiegando poi anche l’errore nel comunicare di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti al suo arrivo in Australia.

Djokovic è stato costretto a queste ammissioni a seguito dei tanti punti interrogativi dei giorni scorsi, ma la sua situazione di certo non migliora: il serbo infatti rischia grosso, fino a 5 anni di carcere per aver fornito false dichiarazioni. A riferirlo è stata la stampa australiana. Le autorità sull’immigrazione stanno indagando sulle discrepanze e gli errori.

Ma non finisce qui! Djokovic rischia anche un squalifica sportiva: l’ATP, infatti, aveva comunicato che “qualora un giocatore venisse scoperto a falsificare il risultato di un tampone, è prevista una squalifica di tre anni”. Considerando i 34 anni di Djokovic, dunque, risulta difficile pensare che il serbo possa riprendere poi a 37. Considerando però il suo ottimo stato di salute e nessun acciacco particolare legato ad infortuni, Djokovic, in caso di squalifica, potrebbe sorprendere tutti e tornare in campo forte e competitivo.