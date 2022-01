Djokovic resta numero 1, best ranking per Berrettini: la nuova classifica ATP

SportFair

Gli Australian Open sono terminati ieri con una finalissima spettacolare. Rafa Nadal ha conquistato il suo 21° Slam, lasciando così Federer e Djokovic a quota 20 e diventando il più grande di sempre, vincendo una finale che sembrava ormai persa, al quinto set, dopo una spettacolare rimonta.

Il successo di Nadal non modifica la sua posizione in classifica, ma consente a Djokovic, visto il ko di Medvedev, di restare al numero 1 nonostante la sua assenza nello Slam australiano. L’unica posizione a variare, in top 10, è quella di Matteo Berrettini, che diventa sesto al mondo, raggiungendo il suo best ranking, diventando il secondo miglior italiano nell astoria del ranking, dietro solo a Panatta, che nel 1976 raggiunse il 4° posto mondiale.

La nuova top 10 ATP

1 Novak Djokovic (Serbia) 11015

2 Daniil Medvedev (Russia) 10125

3 Alexander Zverev (Germania) 7780

4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7170

5 Rafael Nadal (Spagna) 6875

6 Matteo Berrettini (Italia) 5278

7 Andrey Rublev (Russia) 4830

8 Casper Ruud (Norvegia) 4065

9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3923

10 Jannik Sinner (Italia) 3705

Gli italiani:

6 Matteo Berrettini 5278

10 Jannik Sinner 3705

23 Lorenzo Sonego 1937

31 Fabio Fognini 1494

66 Lorenzo Musetti 960

67 Gianluca Mager 947

93 Stefano Travaglia 744

98 Marco Cecchinato 721

106 Andreas Seppi 704

145 Salvatore Caruso 476