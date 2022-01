Djokovic nei guai? Il QR code del tampone positivo e le foto sui social ‘incastrano’ il serbo

SportFair

Novak Djokovic ha vinto in tribunale, ma non è ancora stato deciso se potrà restare in Australia e scendere in campo per gli Australian Open, al via domenica, o se dovrà fare rientro a casa.

Il tennista serbo ha comunque potuto lasciare la struttura in cui alloggiava ed ha ripreso gli allenamenti, speranzoso e fiducioso. Intanto, però, non si fa altro che parlare di lui e di scrutare a fondo nella vicenda. Diversi media stranieri stanno andando indagando su quanto accaduto e c’è chi ha scovato un dettaglio che potrebbe ‘incastrare’ Nole. Il giornalista Ben Rothenberg, collaboratore assiduo del New York Times, ha pubblicato una serie di tweet in cui ha evidenziato l’esito del presunto positivo con cui Djokovic ha ottenuto l’esenzione medica per gli Australian Open. Nel test PCR pubblicato dopo che sono state rivelate le conversazioni e i test PCR e la documentazione forniti da Djokovic al suo arrivo in Australia, appare il risultato di un test PCR in cui si legge che Djokovic è risultato positivo, ma quando viene scansionato il QR Code allegato al documento il risultato è negativo.

“Ragazzi, questo è più che sospetto. Il test COVID-19 presentato da Djokovic il 16 dicembre (con codice di conferma 7371999-259039) viene fornito con un codice QR. Quando scansioni quel codice QR (puoi provarlo), rimanda ad un sito web che mostra che il risultato era “negativo”, non positivo. Ma ora, ho riprovato e ottengo il risultato opposto per lo stesso test: positivo. Chi sta giocando con questa pagina web? . Non so cosa fare, è tutto molto strano“, ha scritto Rothenberg su Twitter.

E non finisce qui. Ad incastrare Djokovic sarebbero anche le foto sui social: il serbo, al suo arrivo in Australia, ha spuntato la casella del “no” alla domanda “hai viaggiato negli ultimi 14 giorni prima di arrivare a Melbourne?”, ma dai social emerge che ha partecipato ad una cerimonia a Belgrado il 16 dicembre, poi si è anche allenato nella sua città il 25 e, successivamente, il 31 dicembre, ha scattato delle foto con dei giovani fan alla Solo Tennis Academy di Sotogrande, in Spagna.