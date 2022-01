Djokovic, si può fare: importanti novità dalla Francia! Il serbo potrà giocare al Roland Garros

Arrivano buone notizie per Novak Djokovic. Il tennista serbo sta seguendo gli Australian Open da casa a causa dell’espulsione dall’Australia per la cancellazione del visto dovuta alla non vaccinazione contro il Covid e per essere un ‘cattivo esempio’ per la popolazione.

Poco dopo l’espulsione dall’Australia per Djokovic è arrivata una pessima notizia: anche la Francia pretende che chiunque entri nel territorio francese sia vaccinato contro il Covid, compresi atleti e sportivi. Per questo motivo nei giorni scorsi si è tanto parlato della possibilità che il numero 1 al mondo salti anche lo Slam francese.

Adesso, però, arrivano notizie positive per Djokovic, al quale si aprono le porte del Roland Garros. Il governo francese, infatti, ha stabilito che il passaporto vaccinale comprende anche i guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi. Per questo motivo Djokovic dovrebbe essere coperto fino a giugno, avendo avuto il Covid lo scorso dicembre: dunque, considerando che il Roland Garros si disputerà a maggio, per il tennista serbo non dovrebbero esserci problemi e dovrebbe poter essere regolarmente in campo.