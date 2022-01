Djokovic perde sponsor? Lacoste non si sbilancia: “ci metteremo in contatto con Novak”

SportFair

Il caso Djokovic è ormai chiuso, ma quanto accaduto in Australia avrà strascichi non indifferenti per il numero 1 al mondo di tennis. Il serbo, infatti, potrebbe avere importanti conseguenze che potrebbero fargli perdere molte entrate.

Gli sponsor ancora non hanno ancora preso le loro decisioni. Lacoste è stata al momento l’unica azienda a commentare l’accaduto, senza però sbilanciarsi troppo. Lo sponsor di Djokovic, infatti, vuole prima incontrare il tennista e capire bene quanto accaduto nelle ultime settimane, prima di pronunciarsi.

“Il prima possibile, ci metteremo in contatto con Novak Djokovic per ripercorrere gli eventi che hanno accompagnato la sua presenza in Australia“, ha fatto sapere Lacoste.