Djokovic nel tabellone degli Australian Open, ma il ministero dell’Immigrazione può ancora revocare il visto

E’ stato sorteggiato il tabellone degli Australian Open. E’ ormai quasi certo che Novak Djokovic sarà in campo a Melbourne, almeno per il primo turno dello Slam australiano. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi e dopo l’ammissione di ieri sui social del numero 1 al mondo, non sono ancora state prese delle decisioni sul tennista serbo, che al momento resta in Australia. Vista la vicinanza col primo turno del primo Slam dell’anno, sembra ormai certo che Djokovic farà almeno il suo esordio, ma non è escluso ancora che venga cacciato dall’Australia. Il ministero dell’immigrazione australiano, infatti, può ancora revocare il visto di Djokovic, che in questo caso non potrà fare altro che preparare i bagagli e sperare che Medvedev e Zverev non gli rubino il primato mondiale.

Djokovic al primo turno dovrebbe sfidare il connazionale Kecmanovic, per poi incontrare nel suo percorso Paul e uno tra Querrey e Sonego al terzo turno. Agli ottavi il serbo potrebbe incontrare Monfils o Garin, mentre ai quarti di finale potrebbe esserci il nostro Matteo Berrettini.

Nel caso in cui Djokovic dovesse arrivare fino in fondo, in semifinale si prospetta una sfida di fuoco, con Nadal o Zverev, mentre in finale potrebbe incontrare Medvedev.