Djokovic prepara la battaglia: la richiesta di risarcimento all’Australia è altissima

Il tennis regala spettacolo con le partite degli Australian Open, ma a tenere banco è ancora il caso Djokovic. Il numero uno al mondo è stato rispedito a casa, il giudice ha confermato la cancellazione del visto e l’espulsione dall’Australia. Il serbo non ci sta e preannuncia battaglia. Il tennista sarebbe pronto a chiedere un super risarcimento danni nei confronti dell’Australia e del circuito Open: la richiesta è di 5 milioni di dollari di indennizzo, si tratta di una cifra addirittura superiore del premio da 4,4 milioni previsto per il vincitore.

Il motivo della richiesta? Quello di non “aver potuto competere e quello per il periodo considerato di ‘prigionia'” con l’isolamento in un albergo destinato agli immigrati. In più in ballo ci sarebbero anche i 500 mila euro derivanti dal primo giudizio che era stato favorevole a Djokovic. Il serbo ha intenzione di andare fino in fondo alla questione, dopo un consulto con i legali la decisione è stata quella di continuare con la battaglia.