Continua la telenovela Djokovic, la madre: “non riesce a dormire, trattato come un prigioniero”

Sono ore caldissime per Novak Djokovic. Il serbo è rimasto bloccato 8 ore in aeroporto, è stato cancellato il visto con l’espulsione dall’Australia. La situazione è nata dalle discussione per l’esenzione dal vaccino concessa al numero uno al mondo per permettere la partenza per disputare gli Australian Open. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche la madre del giocatore, Dijana.

“Oggi ho parlato con lui, stava bene. Stava cercando di dormire, ma non ci riesce. Da madre mi sento malissimo da 24 ore, lo stanno trattenendo come fosse un prigioniero. Gli ho detto di essere forte, cerchiamo di fargli arrivare le nostre preghiere ed energie”.