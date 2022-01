L’investimento di Djokovic: è amministratore QuantBioRes, azienda che studia una cura contro il Covid

SportFair

Novak Djokovic è stato sotto i riflettori per due lunghe settimane a causa del visto cancellato dal governo australiano, che ha quindi disposto al sua espulsione dall’Australia.

Niente Australian Open dunque per Djokovic, che ha dovuto fare rientro a casa prima che lo Slam iniziasse e adesso lo segue dalla tv, nella speranza che Zverev e Medvedev non vincano, perchè in quel caso perderebbe il suo primo posto nella classifica Mondiale.

Intanto, però, trapelano importanti ‘retroscena’ sul tennista serbo: Ivan Loncarevic, CEO della QuantoBioRes, ha rivelato a Reuters che Djokovic ha investito sull’azienda, che ha sede a Copenaghen.

Djokovic possiede l’80% di questa società che si definisce un’azienda dedita ad “aiutare l’umanità sviluppando trattamenti e cure contro i retrovirus e i batteri resistenti”. Nello specifico Djokovic possiede il 40,8% della azienda e la moglie Jelena il 39,2%.

La QuantBioRes sta lavorando su una procedura medica in grado di combattere il Covid in maniera efficace: non un vaccino, ma un trattamento, una cura. Sono 11 i ricercatori che si stanno concentrando su un peptide che inibirebbe il coronavirus quando si tratta di infettare le cellule umane. In estate potrebbero iniziare le sperimentazioni, intanto lo staff di Djokovic, il cui investimento risalirebbe al 2020, ha preferito non commentare questa ultima indiscrezione sul serbo.