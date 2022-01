Djokovic positivo durante l’intervista a L’Equipe del 18 dicembre: il giornalista conferma il racconto del serbo

SportFair

Novak Djokovic ha rotto il silenzio: dopo le Storie Instagram di qualche giorno fa, mentre si trovava al Park Hotel di Melbourne, il tennista serbo numero 1 al mondo è tornato a parlare per fare un po’ di chiarezza, ammettendo alcuni errori.

Djokovic, con un post sui social, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, spiegando tutta la vicenda legata alla sua positività al Covid dello scorso dicembre e la sua partecipazione agli eventi da positivo.

Djokovic ha ammesso di aver fatto un’intervista con un giornalista de L’Equipe il 18 dicembre mentre era positivo, ma di aver mantenuto la distanza interpersonale e di aver indossato sempre la mascherina, togliendola solo per lo shooting fotografico.

Dopo il post di Djokovic, è stato proprio il giornalista in questione a commentare l’accaduto: Frank Ramella ha affermato di non aver appreso della diagnosi del tennista professionista fino a dopo che è stato fermato all’aeroporto di Melbourne.

In un articolo pubblicato dal quotidiano sportivo francese L’Equipe, il giornalista Franck Ramella ha affermato di essere stato incaricato di non fare domande sulla vaccinazione e sulle intenzioni di Djokovic sugli Australian Open durante l’intervista di 30 minuti.

Il giornalista ha raccontato che la squadra si è recata al Novak Tennis Center il 18 dicembre per presentare a Djokovic il Champions Award 2021 del giornale e ha appreso dei risultati positivi del test PCR solo tre settimane dopo l’intervista. Ramella ha confermato la versione di Djokovic, raccontanto che il tennista ha posato ‘urlando’ durante il servizio fotografico, senza mascherina, ma che una volta terminato lo shooting si è coperto il volto per l’intervista. Djokovic si è anche rifiutato di togliersi la mascherina quando gli è stato chiesto di scoprirsi il volto per scattare qualche foto durante l’intervista.