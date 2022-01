E’ sempre più caos Djokovic, fermato in aereo: avrebbe un visto sbagliato

SportFair

E’ sempre più delicata la situazione per Novak Djokovic. Si sono scatenate le critiche per l’esenzione dal vaccino concessa al tennista serbo per volare in Australia per gli Australian Open e partecipare al torneo. Secondo quanto riportato dal quotidiano australiano “The Age” ci sarebbero problemi con il visto.

Djokovic è stato bloccato in aeroporto in attesa di novità. Si tratta dall’ennesimo capitolo di una vicenda che ha scatenato tante reazioni negli ultimi giorni. Il serbo è atterrato a Tullamarine alle 23.30 locali, le 13.30 italiane, ma sarebbe stato fermato a causa del visto sbagliato.

Aggiornamenti attraverso il tweet pubblicato da Jaala Pulford, ministro dello sport ad interim dello Stato del Victoria: “il governo federale ha chiesto se sosterremo la richiesta di visto di Novak Djokovic per entrare in Australia. Non forniremo a Novak Djokovic il supporto individuale per la richiesta del visto per partecipare agli Australian Open 2022. Siamo sempre stati chiari su due punti: l’approvazione dei visti è una questione per il governo federale e le esenzioni mediche sono una questione per i medici”.