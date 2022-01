Djokovic espulso dall’Australia! Niente Australian Open per il n°1 al mondo

SportFair

Niente da fare per Novak Djokovic! Dopo ore di polemiche a seguito della conferma della sua partecipazione agli Australian Open, grazie ad un’esenzione medica, grazie alla quale il serbo non sarebbe stato tenuto a dimostrare di essere vaccinato o meno contro il Covid-19, il numero 1 al mondo è costretto a tornare a casa.

Cosa è successo

Djokovic, dopo l’annuncio di ieri, è regolarmente atterrato oggi in Australia, dove a breve prenderà il via il primo Slam della stagione di tennis, ma è rimasto bloccato all’aeroporto di Tullemarine per circa 8 ore.

Problemi col visto

Il tennista serbo ha avuto problemi col visto, che è stato rifiutato e per questo motivo sarà espulso dall’Australia. Secondo la stampa australiana il giocatore avrebbe presentato un modello sbagliato, che non consente esenzioni mediche per mancata vaccinazione. Domani, dunque, Djokovic dovrà tornare a casa, ma sembra che i suoi avvocati stiano già lavorando per agire per vie legali.