Djokovic esentato dal vaccino, Berruto sbotta: “è uno scandalo, sono disgustato”

SportFair

Continuano a scatenarsi le reazioni dopo l’esenzione dal vaccino per Novak Djokovic, il tennista serbo potrà partecipare agli Australian Open e la decisione ha portato tantissimi commenti. Il numero uno al mondo ha deciso di non vaccinarsi, ma potrà prendere parte comunque alla competizione in Australia, come confermato dallo stesso tennista attraverso un post sui social.

“Questa notizia è uno scandalo clamoroso, un precedente dalla pericolosità inaudita e merita soltanto il disgusto di tutti gli sportivi che credono nel rispetto delle regole”: così su Twitter Mauro Berruto, ex ct dell’Italvolley, ora responsabile sport del Pd. La decisione è destinata a scatenare nuove reazioni.