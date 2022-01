Djokovic, domanda scomoda alla famiglia sulla positività al Covid: il fratello chiude la conferenza

SportFair

Novak Djokovic è stato riammesso in Australia e, salvo nuovi colpi di scena, potrà partecipare agli Australian Open. Il tennista serbo è uscito allo scoperto con un post pubblicato sui profili social, in più è andata in scena una conferenza stampa della famiglia.

Soddisfatto il fratello: “la verità e la giustizia sono emerse, vorremmo ringraziare il sistema giudiziario australiano. Vorremmo ringraziare il giudice per essere stato molto neutrale. Novak è libero. Pochi istanti fa si è allenato. Era su un campo da tennis. È andato in Australia per giocare a tennis, per cercare di vincere un altro Australian Open e vincere un record che inseguiva da così tanti anni. Aveva tutti i documenti che gli erano richiesti. Alla fine ha ottenuto un’esenzione e si è recato in Australia. Ha sempre sostenuto la libertà di scelta e basta. Ci sono state molte informazioni oggi, ma questo è un motivo di festa, ma la nostra famiglia è contenta che la giustizia e la verità abbiano prevalso”.

La conferenza stampa si è conclusa con un giallo. Il fratello del tennista ha chiuso bruscamente il collegamento. Una giornalista inglese domanda se Novak avesse partecipato ad eventi pubblici il 16 e 17 dicembre, ovvero nel periodo di positività al Covid. Il fratello ignora la domanda, poi chiude il collegamento.