Gli Australian Open sono finiti, sui social il messaggio di Novak Djokovic: “c’è stato del tennis eccezionale quest’anno”

Sono terminati ieri gli Australian Open 2022. Rafa Nadal ha trionfato dopo un’incredibile rimonta, battendo Medvedev al quinto set e prendendosi il suo 21° Slam, diventando il più grande di sempre, mentre nel torneo femminile a vincere è stata Ash Barty, la prima australiana ad aggiudicarsi lo Slam di casa.

Grande assente, come sappiamo, Novak Djokovic. Il tennista serbo è stato espulso dall’Australia per problemi col visto legati alla sua non vaccinazione contro il Covid-19 e ha seguito da casa il torneo.

Ieri sera sui social anche il numero 1 al mondo si è voluto complimentare con i suoi colleghi: “c’è stato del tennis eccezionale giocato all’ @australianopen di quest’anno e le finali sono state eccezionali. Congratulazioni a @ashbarty per l’incredibile prestazione davanti al suo pubblico di casa e a @danimalcollins per un torneo incredibile. Congratulazioni a @rafaelnadal per il 21° GS. Risultato straordinario. Spirito combattivo sempre impressionante che ha prevalso un’altra volta. Congratulazioni 👏🏆👍 @medwed33 ha dato il massimo e ha giocato con la passione e la determinazione che ci aspettiamo da lui“, questo il messaggio di Djokovic.