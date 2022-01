Djokovic agli Australian Open nel 2023, il numero 1 di Tennis Australia assicura: “non ha intenzione di fare causa”

SportFair

Nei giorni scorsi è circolata la notizia dell’intenzione di Novak Djokovic di citare la federazione per danni dopo quanto accaduto in Australia alla vigilia degli Australian Open.

A fare chiarezza è stato Craig Tiley, numero 1 di Tennis Australia, che ha spiegato come le porte per il serbo restano aperte per il futuro e che il prossimo anno Djokovic ci sarà: “no. Non ha intenzione di fare causa. Si sta parlando e si parlerà ancora ma al momento siamo concentrati solo sull’organizzazione di questo grande evento. Credo che giocherà, il prossimo anno. In fin dei conti è il giocatore più forte al mondo e ama l’Australian Open“, ha dichiarato alla Abc.

Intanto per Djokovic si aprono le porte di Rotterdam: il direttore del torneo ATP 500 invita il serbo “è il migliore al mondo ed è sempre il benvenuto a Rotterdam. Di solito a febbraio va a sciare per riprendersi dall’Australian Open , ma quest’anno la situazione è ovviamente diversa. E qui non violerebbe nessuna regola“.