Djokovic agli Australian Open, concessa esenzione dal vaccino: “in partenza per l’Australia”

Alla fine ha vinto Novak Djokovic. Il tennista serbo ha ricevuto l’esenzione dal vaccino e parteciperà agli Australian Open. E’ stato proprio il numero uno al mondo a mettere fine al tormentone con un annuncio sui profili social, Djokovic ha ricevuto un permesso speciale per prendere parte al torneo. Il tennista è in partenza per l’Australia e scenderà in campo per la competizione che inizierà dal 17 gennaio.

“Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità in ogni momento presente e che voi possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta. Ho passato del tempo fantastico con i miei cari durante le vacanze e oggi vado in Australia con un permesso di esenzione. Andiamo 2022!!!”, ha scritto Djokovic sul profilo Instagram.