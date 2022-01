Un difensore da Guinness World Records al Napoli: chi è Axel Tuanzebe, il calciatore lanciato da Mourinho

SportFair

Il Napoli è concentrato sulla ripresa del campionato di Serie A, le ultime prestazioni della squadra di Luciano Spalletti non sono state all’altezza. In particolar modo la sconfitta casalinga contro lo Spezia ha aumentato tutti i dubbi sulla forza della squadra, il rendimento è stato però condizionato dalla sfortuna e dagli infortuni. Gli ultimi acquisti sono stati di alto livello, la dirigenza ha individuato calciatori in grado di fare la differenza, in particolar modo Osimhen e Aguissa hanno alzato tantissimo la qualità e la forza fisica della squadra. Per gennaio è stata avviata una trattativa interessante, ormai ai dettagli: è fatta per Axel Tuanzebe, il difensore del Manchester United ha deciso di sposare il progetto di De Laurentiis.

Chi è Axel Tuanzebe

Axel Tuanzebe è un calciatore inglese di origini congolesi, gioca attualmente all’Aston Villa ma è di proprietà del Manchester United. E’ un difensore centrale di piede destro, ma che è in grado di giocare anche da terzino e da centrocampista, è un calciatore molto forte fisicamente, bravo in anticipo: è stato paragonato a Eric Bailly. E’ nato nel Congo nel 1997, all’età di 8 anni si è trasferito in Inghilterra. E’ cresciuto nelle giovanili del Manchester United, poi l’esordio in prima squadra ma con poche presenze all’attivo. Passa in prestito all’Aston Villa ed è protagonista di una buona stagione. Torna allo United, ma continua a giocare poco e viene ceduto di nuovo all’Aston Villa. E’ nel giro della Nazionale inglese, è stato impiegato dall’Under 17 all’Under 21. E’ stato lanciato da Mourinho.

Tuanzebe completerà la stagione al Napoli. E’ stato raggiunto l’accordo per un prestito secco e oneroso da 500mila euro. Il difensore può contare anche su un record molto particolare: il calciatore ha vinto al gioco da tavolo, Hungry Hungry Hippos con un tempo di 17.36 secondi, conquistato il Guinness World Records.