Dazn lancia Sunday Night Square: approfondimenti, rubriche e curiosità per rivivere il weekend calcistico

Debutta domenica 16 gennaio Sunday Night Square, il nuovo programma condotto da Marco Cattaneo che, a partire dalle 22:30 racconterà il fine settimana della Serie A TIM, con spazi e rubriche di approfondimento. Un appuntamento autorevole dedicato al weekend calcistico che alternerà momenti di approfondimento e leggerezza: sfide, gol, ed episodi cruciali saranno ripercorsi insieme a ospiti speciali che si alterneranno nella Square DAZN.

Con Sunday Night Square i tifosi avranno accesso a immagini e interviste esclusive, nonché al racconto della giornata fatto dagli inviati e dai bordocampisti DAZN.

Due le presenze fisse oltre a Marco Cattaneo: il giornalista Angelo Carotenuto, che saprà offrire uno sguardo e un punto di vista a 360° sul calcio, anche uscendo dal rettangolo di gioco per approfondire aspetti più ampi e il commentatore Marco Parolo. Ad affiancarli, i talent della DAZN Squad che si alterneranno nel programma.

Sunday Night Square vuole unire al format tradizionale dei programmi sportivi di approfondimento, tipici della domenica sera, un linguaggio originale e appassionato, competente e fresco di raccontare il calcio. Il programma sarà ospitato nella Square, il luogo di passaggio e incontro degli inviati delle partite del weekend, che condivideranno interviste, immagini, racconti, aneddoti dei match.

Sunday Night Square comincerà con il post partita del match delle 20:45 della domenica e insieme agli inviati che hanno seguito i match di Serie A TIM verranno approfondite le più svariate tematiche di attualità calcistica, con un occhio di riguardo all’analisi tecnica del turno appena concluso. Domenica 16 gennaio, al termine di Atalanta-Inter, nella Square accanto a Marco Cattaneo, Angelo Carotenuto e Marco Parolo, ci sarà Andrea Barzagli, mentre dal campo si collegheranno Borja Valero e Giampaolo Pazzini.

Come vedere Sunday Night Square

All'interno della piattaforma DAZN, ogni domenica a partire dalle 22:30 comparirà una nuova finestra nella sezione "Guarda ora": Sunday Night Square comincerà con il post partita del match delle 20:45 della domenica.

Le novità di inizio anno non finiscono qui

Zona Gol si rinnova e cambia il suo nome in Zona Serie A: il primo appuntamento è per lunedì 17 gennaio con la sfida al vertice della classifica Bologna-Napoli e Milan-Spezia, fischio d’inizio alle 18:30. Zona Serie A tornerà in ogni turno di campionato con i match contemporanea, le interviste, i collegamenti live dai campi e le analisi.