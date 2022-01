Danielle Collins show agli Australian Open! Swiatek asfaltata: per l’americana è la prima finale in uno Slam in carriera: sfiderà Barty

SportFair

Spettacolo agli Australian Open 2022! In attesa di sapere chi riuscirà ad accedere alla finele del torneo maschile, con le semifinali che si disputeranno domani, sono andate in scena le semifinali femminili.

Due match rapidi, senza storia: Barty ha asfaltato Keys in due set in un’ora e 2 minuti di gioco. La numero 1 al mondo ha superato la statunitense col punteggio di 6-1, 6-3. Nella seconda semifinale Danielle Collins è stata impeccabile: la statunitense numero 30 al mondo ha regolato Swiatek, 9ª nel ranking WTA, in due set, in un’ora e 19 minuti di gioco. Collins ha vinto col punteggio di 6-4, 6-1 e si prepara a disputare la sua prima finale Slam in carriera.