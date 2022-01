Dakar 2022, quarta tappa col brivido per Petrucci: podio con… pizza! Ma poi viene penalizzato

SportFair

Nonostante un problema avuto nei giorni scorsi, Danilo Petrucci, grazie alle nuove regole della Dakar 2022, può continuare a gareggiare, seppur senza poter lottare per le migliori posizioni e la vittoria finale.

Oggi, però, nella quarta tappa dell’appassionante corsa, Petrucci è riuscito a rendersi protagonista, chiudendo un terzo posto spettacolare, con tanto di premio… culinario. Per il ternano della Ktm è arrivata infatti una pizza della quale “mangerei anche il cartone”.

L’entusiasmo, però, è svanito presto: Petrucci è stato penalizzato per eccessodi velocità in una zona in cui bisognava mantenere un passo non troppo rapido ed è così scivolato al 15° posto.