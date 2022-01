Cristiano Ronaldo esplode contro Rangnick: “perché mi hai fatto uscire?” [VIDEO]

SportFair

Il Manchester United è reduce da una bellissima partita in Premier League, ma è scoppiato un nuovo caso Cristiano Ronaldo. I Red Devils si sono messi in mostra nella sfida del campionato inglese contro il Brentford, la gara si è conclusa sul risultato di 1-3. Dopo un primo tempo bloccato, la partita è entrata nel vivo nella ripresa: vantaggio del Manchester United con Elanga, passano pochi minuti ed è Greenwood a siglare la rete del raddoppio. Al 77′ Rashford chiude i conti, nel finale arriva il gol della bandiera di Toney.

E’ scoppiato un caso che riguarda Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato sostituito al 71′ e al suo posto è entrata Maguire, l’ex Juventus non ha gradito la sostituzione e non ha nascosto il disappunto nei confronti di Rangnick. Il rapporto tra Cr7 e l’allenatore non sembra essere decollato. “Perchè togli proprio me?”, sembra voler dire Cristiano Ronaldo. Il tedesco si è poi avvicinato in panchina e ha detto qualcosa al suo calciatore. Si confermano, dunque, le voci di un possibile addio del portoghese, deluso dal rendimento della squadra e dal rapporto con il club.