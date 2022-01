Cristiano Ronaldo frustrato e insoddisfatto: Mendes vola in Inghilterra, CR7 studia l’addio al Manchester United?

SportFair

Cristiano Ronaldo si trova in una situazione complicata: il calciatore portoghese non sembra soddisfatto della sua nuova avventura al Manchester United nonostante abbia segnato 14 dei 29 gol del Red Devils.

Secondo la stampa britannica CR7 sarebbe frustrato dalle prestazioni della sua squadra e non del tutto soddisfatto dell’allenatore Rangnick: troppa la pressione e tante le critiche per una squadra troppo lontana per lottare per il titolo di Premier League.

Così come il Manchester United traballa, anche la leadership di Cristiano Ronaldo fa altrettanto e il portoghese sarebbe interessato a cambiare aria. Secondo i media inglesi, il manager di Ronaldo, Jorge Mendes, sarebbe volato in Inghilterra per parlare delle preoccupazioni del suo assistito. AS, però, ha raccolto delle testimonianze che negano che ci sia stato un incontro tra l’agente e l’attaccante per studiare una possibile partenza a fine stagione.

Il futuro di Ronaldo dipende dai risultati dei Red Devils? In caso di assenza nella prossima Champions League, CR7 potrebbe volare in Spagna per iniziare un nuovo percorso col Barcellona di Xavi.