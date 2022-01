Finale di fuoco in Lecce-Vicenza: Meggiorini in lacrime dopo una lite con Majer

SportFair

Scene davvero strane in campo oggi durante Lecce-Vicenza. Se in Coppa d’Africa Kessie è scoppiato in lacrime a causa di un infortunio, nel recupero ella 18ª giornata di andata di Serie B, Meggiorini si è lasciato andare ad un pianto a seguito di una brutta lite con Majer.

A vincere sono stati i padroni di casa, per 2-1, con Meggiorini che ha accorciato le distanze al 88′. E’ stato pochi minuti dopo che l’attaccante biancorosso è stato protagonista di un contatto proprio con Majer, a seguito del quale è scaturina una lite per la quale entrambi i giocatori sono stati ammoniti.

A fine partita, Majer ha continuato ad inveire contro Meggiorini, che è scoppiato in lacrime. Secondo alcuni utenti social, il giocatore del Lecce potrebbe aver coinvolto negli insulti la madre del suo rivale, morta qualche anno fa. C’è chi commenta che Meggiorini abbia detto “cosa c’entra mia madre”, ma non si sa cosa abbia detto realmente Majer al suo avversario.