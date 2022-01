Cosa ha detto Bonucci a Mozzillo? “Che ca**o fai? Ti ammazzo”, svelato il motivo dell’aggressione al dirigente dell’Inter [VIDEO]

SportFair

E’ l’Inter la squadra vincitrice della Supercoppa Italiana. Al 120′ è stato Alexis Sanchez a decidere il match, approfittando di un errore Alex Sandro facendo letteralmente esplodere lo stadio.

Ad esplodere, a bordo campo, è stato, però, anche Leonardo Bonucci, che aspettava un fallo tattico per una sostituzione, con la mente già ai calci di rigore. Il difensore bianconero si è scagliato contro Mozzillo, dirigente dell’Inter, sbracciando e spintonandolo.

Diversi sono i video che circolano sul web, uno di pochi secondi girato dalle telecamere e trasmesso in tv, durante l’esultanza dell’Inter, e un altro, invece, girato da uno spettatore in tribuna. In tanti si domandano cosa sia accaduto tra i due: sui social i tifosi si dividono, c’è chi difende Bonucci, perchè “per una reazione del genere deve essere stato sicuramente provocato”, chi invece gli punta il dito contro e non riesce ad accettare un atteggiamento simile nemmeno dopo una provocazione.

A fare un po’ di luce sull’accaduto, adesso, è Il Tempo: secondo il quotidiano italiano, infatti, tutto sarebbe nato dal fatto che Mozzillo avrebbe esultato in faccia a Bonucci. “Non mi esulti in faccia, che c****o fai? Ti ammazzo“, avrebbe affermato il difensore azzurro.

“Ma cosa fai?“, avrebbe risposto il dirigente nerazzurro.