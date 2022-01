Coppa del Mondo a Kranjska Gora, Marta Bassino è terza: “non sono riuscita a trovare buone sensazioni scendendo”

SportFair

Un altro appuntamento con lo sci alpino. Terzo posto provvisorio, a soli 23 centesimi dalla prima posizione, per Marta Bassino nel gigante femminile di Kranjska Gora, quinta prova stagionale di Coppa del mondo fra le porte larghe. La 25enne di Borgo San Dalmazzo (Cn), tesserata per il Centro Sportivo Esercito, ha ben figurato sulla Podkoren-3 mettendo in mostra le sue doti tecniche, specialmente nella parte alta del tracciato, in una pista storicamente a lei gradita.

E’ stata però la svedese Sara Hector ad issarsi virtualmente sul gradino più alto del podio con il tempo di 1’07”23, frutto di un’ottima prova soprattutto sul muro dove ha fatto la differenza. Alle sue spalle la francese Tessa Worley, in un buon momento di forma, ad appena 8 centesimi.

Buona prova anche per Elena Curtoni, assestatasi in diciannovesima posizione fissando il cronometro sull’ 1’08″78 a 1”55 dalla leader svedese. Non è riuscita a centrare l’obiettivo del passaggio del turno Sofia Goggia: la campionessa bergamasca, salita l’ultima volta sul podio nella specialità proprio sulla pista slovena, ha terminato la run in 31esima posizione. Non sono riuscite a qualificarsi per la manche pomeridiana anche Vivien Insam 34esima, Ilaria Ghisalberti 38esima, Roberta Melesi 42esima e Roberta Midali 46esima.

“Sono soddisfatta come risultato per questa prima manche” – le parole di Marta Bassino – “E’ stato veramente strano, non sono riuscita a trovare buone sensazioni scendendo. Per ora va bene, probabilmente la pista si segnerà; quindi non mi resta che prepararmi per la seconda manche”.