Come sta Sofia Goggia? L’azzurra rassicura tutti dopo la caduta nella discesa di Altenmarkt

La discesa di Altenmarkt ha fatto tremare tutti gli italiani: Sofia Goggia è stata protagonista di una spaventosa caduta a metà gara, quando si trovava in vantaggio. L’azzurra è finita sulle reti, il suo airbag si è aperto e, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. Sofia Goggia, infatti, si è presto rialzata ed è scesa fino al traguardo.

Dopo la gara l’atleta ha voluto rassicurare tutti: “è stato un grosso peccato. Sono caduta nella zona della compressione, penso di avere preso un dossettino con la neve, mi è partito uno sci e poi mi si è staccato l’altro e sono finita nelle reti, finendo da 100 km/h a 0 nel giro di un secondo. Mi dispiace veramente tanto perchè stavo andando veramente forte, sono ammaccata e dolorante ma fortunatamente integra, farò tutte le terapie e domenica cercherò di essere al via del supergigante, vedendo anche come si sentirò quando mi sveglierò”, ha affermato.

Anche sui social, con delle Storie Instagram, Sofia Goggia ha mandato un messaggio rasserenante a tutti i suoi fan: “ciao fans! Che cartella che ho pigliato oggi. Sono tutta intera ma mi sento parecchio a pezzi, che è un po’ un ossimoro. Ho male un po’ ovunque ma vediamo di giorno in giorno, l’importante è aver la struttura ok, poi dolorante si è doloranti“.