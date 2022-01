Come sta Mino Raiola? Gli aggiornamenti dal professor Alberto Zangrillo

SportFair

Sono ore di apprensione per le condizioni di Mino Raiola, secondo quanto circolato il famoso procuratore sportivo è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano, non è stato ancora comunicato il motivo dell’intervento. Il 54enne resterà sotto osservazione all’ospedale per continuare a monitorare la situazione.

Sull’argomento ha deciso di intervenire il professore Alberto Zangrillo che ha aggiornato sulla situazione. “L’operazione era programmata da tempo”, riporta la Gazzetta dello Sport.

Si tratta del procuratore di calcio più conosciuto, tra i suoi assistiti figurano nomi del calibro di Haaland, Donnarumma, Ibrahimovic, Pogba e de Ligt. Adesso dovrà pensare alla sua salute e recuperare al meglio dall’operazione.