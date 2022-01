Come sta Mino Raiola? L’agente è stato dimesso dal San Raffaele, smentite le ultime voci

SportFair

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Mino Raiola avevano allarmato anche il mondo del calcio, gli ultimi aggiornamenti sono molto più confortanti. Secondo quanto dichiarato da fonti vicine al procuratore, il classe 1967 non sarebbe stato in terapia intensiva e i controlli effettuati erano programmati da tempo, come confermato dal suo staff. Secondo le ultime notizie, l’agente di Ibrahimovic, Donnarumma e de Ligt sarebbe stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano.

Raiola sta bene e la voce sul peggioramento delle sue condizioni di salute sarebbe una fake news. La notizia era stata lanciata da un giornale tedesco ed era stata prontamente smentita dal suo staff. A breve potrebbero arrivare notizie ufficiali sullo stato di salute del procuratore sportivo.