Un nuovo avanzamento nella evoluzione post-operatoria: aggiornamenti sulle condizioni di Egan Bernal

Tutto il mondo del ciclismo è in apprensione per le condizioni di Egan Bernal: il colombiano è stato protagonista di un brutto incidente due giorni fa mentre si allenava sulla sua bici proprio nelle strade della sua Colombia e ha riportato diversi traumi, per i quali sono state necessarie due operazioni chirurgiche.

La Clinica Universidad de La Sabana, dove Bernal è ricoverato in terapia intensiva, aggiorna il mondo intero periodicamente con dei bollettini medici sulle condizioni del ciclista dell’Ineos.

Ieri sera l’ultimo bollettino: “la Clinica Universidad de La Sabana comunica al pubblico l’evoluzione che il paziente Egan Bernal ha presentato oggi. Il supporto ventilatorio e il supporto inotropo sono stati monitorati e adeguati. In aggiunta a questo, è stata effettuata la profilassi antimicrobica e antitrombotica. Inoltre, gli è stata somministrata la gestione dei fluidi e degli elettroliti. Quanto sopra include un ulteriore avanzamento nella sua evoluzione post-operatoria. Il team interdisciplinare continuerà la sua dedizione a prendersi la migliore cura di tutto“.