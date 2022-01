Cassano ricoverato in ospedale: l’ex calciatore rassicura tutti con un VIDEO-messaggio

SportFair

La notizia di oggi del ricovero di Antonio Cassano per complicanze da Covid-19 ha fatto allarmare tutt’Italia. L’ex calciatore di Roma e Real Madrid sta bene e sarebbe stato costretto al ricovero per un peggioramento, non grave.

E’ stato Cassano stesso, con un video pubblicato dall’amico Lele Adani, rassicurare tutti. Sorriso in volto, voce squillante e petto nudo, così Cassano ha voluto salutare tutti: “ciao ragazzi! In diretta dall’ospedale, due giorni di ricovero per fare degli accertamenti. Sto bene, non preoccupatevi. Vi voglio bene, domani si torna a casa carichi come sempre“.