Come cambia la Juventus con Vlahovic, Allegri sfrutta le corsie: il nuovo l’11 per l’assalto in Serie A e Champions [FOTO]

Il colpo in grado di stravolgere tutte le gerarchie. La Juventus si è assicurata le prestazioni di Dusan Vlahovic, si tratta di un calciatore in grado di spostare gli equilibri nel campionato di Serie A e in Europa. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio contro il Milan, uno 0-0 importante per la classifica ma deludente dal punto di vista della prestazione. La squadra ha fatto emergere ancora qualche lacuna di troppo, soprattutto a centrocampo ma anche in attacco. Morata e Dybala sono due buoni calciatori, ma non sono bomber. La Vecchia Signora ha deciso di correre ai ripari e si è regalata l’attaccante più forte del campionato italiano: Dusan Vlahovic. L’accordo con il serbo è stato raggiunto per un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione, alla Fiorentina 68 milioni di euro e 7 di bonus. Le richieste dei viola sono state accontentate. Il calciatore partirà in direzione Torino nella giornata di sabato, poi visite mediche e firma. Esordirà nel match casalingo contro il Verona.

Come cambia la Juventus

Massimiliano Allegri ha già in mente come sfruttare le caratteristiche di Vlahovic. Molto probabilmente il tecnico livornese non potrà contare sulle prestazioni di Alvaro Morata, lo spagnolo è ormai vicinissimo al passaggio al Barcellona. Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-4-2. L’obiettivo è ormai chiaro, sfruttare il lavoro degli esterni e fornire il maggior numero di palloni giocabili per mettere in evidenza la qualità fisica e atletica del nuovo bomber bianconero. Sulla corsia di destra spazio alla spinta offensiva di Cuadrado, in grado di mettere palloni molto interessanti in area di rigore, nel ruolo di terzino De Sciglio o Danilo, con l’ex Milan in grande spolvero nelle ultime partite. Sulla sinistra Pellegrini sembra aver superato nelle gerarchie Alex Sandro. Davanti a Szczesny la coppia di centrali formata da de Ligt e Bonucci, con Chiellini e Rugani valide alternative. Come fari del centrocampo Locatelli e Rabiot, ma il mercato potrebbe portare delle novità. La Juventus è in contatto con il Cagliari per valutare la pista Nandez, l’uruguaino sarebbe una soluzione importante al fianco di Locatelli o come alternativa dell’ex Psg. McKennie un’arma in più con l’obiettivo di alternarsi con Bernardeschi, stesso discorso per Kulusevski con Cuadrado. Pochi dubbi sulla coppia d’attacco Vlahovic-Dybala. L’attaccante argentino è impegnato anche sul fronte rinnovo e l’accordo con la Juventus si è complicato, ma in ogni caso concluderà la stagione con la maglia bianconera e sarà un valore aggiunto. Al momento è più vicina la fumata nera, ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare: l’intenzione della Juventus è quella di raggiungere al massimo il tetto imposto per Vlahovic (7 milioni di euro), in caso di offerte non all’altezza da altre squadre la Joya potrebbe anche cedere e rinnovare il contratto. L’arrivo di Vlahovic sarà sicuramente uno stimolo in più per proseguire l’avventura in bianconero.