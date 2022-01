Chiesti 10 anni di carcere per Tamara Pisnoli, ex moglie di De Rossi: le accuse sono gravissime

SportFair

Guai per Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi. Il pubblico ministero ha chiesto dieci anni e nove mesi, l’accusa è tentata estorsione, lesioni e rapina nei confronti dell’imprenditore Antonello Ieffi, ex compagno di Manuela Arcuri. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ avrebbe tentato di estorcere un bonifico di 150 mila euro: la donna rischia 10 anni e 9 mesi di carcere. E’ la pena invocata dalla procura, il pm ha chiesto la stessa condanna anche per Francesco Camilletti e Francesco Milano, che avrebbero costretto Ieffi a recarsi presso l’abitazione di Tamara Pisnoli, dove l’imprenditore sarebbe stato picchiato per convincerlo a versare la somma. La sentenza è attesa il 31 dicembre.

I fatti risalgono al 2013 e riguardano l’acquisto di una licenza per un impianto fotovoltaico dalla società E-Building Real Estate di Ieffi. Pisnoli aveva versato un acconto di 84mila euro. Successivamente ci avrebbe ripensato, chiedendo indietro i soldi versati. Al rifiuto l’imprenditore è stato rapito il 17 luglio e portato nell’appartamento della donna. La Pisnoli reclama altri soldi, l’uomo si rifiuta. “Sai quanto ce metto a fa ammazza’ `na persona? Basta che metto 10 mila euro in mano a un albanese. Non ce metto niente!!”, Ieffi continua a rifiutarsi, viene picchiato e ferito con un coltello, poi abbandonato in strada. Una volta libero, l’uomo ha denunciato la vicenda.