Chi è Maxime Cressy? Il francese naturalizzato statunitense, laureato in matematica: alla sua prima finale ATP sfida Nadal

Domani si gioca la finalissima del torneo ATP di Melbourne: in campo si sfideranno un ottimo Rafa Nadal, tornato subito forte dopo la pausa e la positività al Covid a seguito del torneo di esibizione ad Abu Dhabi, e Cressy.

Numero 112 al mondo, lo statunitense è alla sua prima finale ATP in carriera, grazie alla vittoria su Dimitrov. Il 24enne entrerà sicuramente in top 100 lunedì, per la prima volta, e ha dimostrato di avere grande carattere e di saper affrontare bene le difficoltà: ha recuperato 3-6 al tie-break del secondo set e ha chiuso al suo quarto match point, segnando 17 ace e salvando tutti e 5 e break point.

Chi è Maxime Cressy

Maxime Cressy è nato l’8 maggio 1997 in Francia, ma è naturalizzato statunitense. Il suo soprannome e Lacress ed è figlio di Gerard e Leslie, ex giocatrice di pallavolo. Maxime ha due fratelli, Jonathan e Mathieu e ha iniziato a giocare a tennis proprio con loro all’età di 4 anni.

Cressy ha iniziato ad allenarsi con la federazione francese a Boulouris all’età di 12 anni e ha giocato a tennis al college per l’UCLA dal 2016 al 2019. Laureato in matematica, la sua superficie preferita è l’erba, mentre il tiro che ama maggiormente è il servizio.

Cressy, è cresciiuto con l’idolo di Sampras, ama la meditazione, lo yoga, il basket ed il calcio. Tifa per il PSG e il suo giocatore preferito e Ronaldo.

Il suo piatto preferito sono i maccheroni col formaggio, ma il suo punto debole sono le caramelle.

La carriera di Cressy

L’americano di origine francese era già classificato al numero 313 quando ha terminato l’universitò nel 2019 e ha raggiunto il 149° posto nel ranking ATP nel 2021.

A Newport, nel 2021, ha sconfitto l’ex numero 11 al mondo Querrey, per raggiungere il suo primo quarto di finale ATP. Ha vinto due titoli Challenger, a Cleveland nel 2019 da qualificato e a Drummondville nel 2020.