Polveriera Chelsea: “anche lo spogliatoio contro Lukaku”, convivenza forzata fino a giugno

E’ rottura quasi definitiva tra Romelu Lukaku e il Chelsea. Il belga non è stato convocato per la partita di Premier League contro il Liverpool (2-2 il risultato finale), è stato un duro provvedimento per alcune dichiarazioni che non sono state gradite da dirigenza e allenatore Tuchel. L’ex Inter ha confermato la volontà di voler tornare in nerazzurro, secondo il club inglese è stata una mancanza di rispetto. La cessione è molto probabile, ma dalla prossima sessione estiva. Il Tottenham ha già chiesto informazioni e Lukaku potrebbe ritrovare Antonio Conte.

Nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni sul rapporto tra Lukaku e lo spogliatoio del Chelsea. Secondo quanto riporta The Athletic l’ex Inter non avrebbe ricevuto il minimo sostegno dai compagni di squadra che si sono detti increduli. E’ previsto un faccia a faccia tra Tuchel e Lukaku per tentare un chiarimento, ma la situazione sembra già compromessa. Si preannuncia una convivenza forzata fino al termine della stagione con la probabile cessione nei prossimi mesi. L’obiettivo del Chelsea sarà quello di recuperare il più possibile dei 115 milioni di euro versati nelle casse dell’Inter.