Il Mondiale in Qatar rivoluziona anche la Champions League: tour de force nella fase a gironi, tutte le date

Il prossimo Mondiale di calcio sarà atipico, si giocherà in Qatar nel 2022 e prenderà il via nel mese di novembre e si concluderà a dicembre. Ovviamente porterà dei cambiamenti anche nella gestione dei campionati nazionali e in Champions League. Giocare in estate risulta praticamente impossibile e la decisione è stata quella di cambiare radicalmente i calendari. L’Italia non è ancora qualificata per il Mondiale, dovrà conquistare il pass attraverso gli spareggi di marzo: prima la Macedonia del Nord, poi una tra Turchia e Portogallo.

Il Mondiale in Qatar del 2022 ha già costretto la Uefa a modificare il calendario della prossima Champions League. Sul sito della Uefa sono state comunicate le date della prossima edizione: la prima giornata della fase a gironi di Champions in programma il 6-7 settembre e l’ultima fissata l’1-2 novembre, tutta la fase a gironi si giocherà in meno di due mesi. Il 7 novembre il sorteggio degli ottavi di finale. Stesso discorso anche per l’Europa League: la fase a gironi si disputerà tra l’8 settembre e il 3 novembre.