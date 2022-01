Cassano su Instagram, i commenti esilaranti di De Rossi e Buffon: “si fa arrestare. Mi raccomando, pacato come sempre” [VIDEO]

SportFair

Antonio Cassano scatena sempre le reazioni, dopo la carriera da calciatore continua a far discutere anche fuori dal rettangolo di gioco. E’ un noto opinionista senza peli sulla lingua, commenta il mondo del calcio a 360°. L’ex Roma è anche sbarcato su Instagram e la notizia ha scatenato i commenti da parte di ex compagni e colleghi. “Ciao Trmon! Da oggi sono anche io su Instagram! Vedete di non farmene pentire!”, ha scritto il barese. Da Materazzi a Buffon, da Zanetti a De Rossi, sono stati tantissimi i messaggi di benvenuto.

“È finita, chiudete tutto”, ha scritto l’ex difensore dell’Inter Materazzi. Poi Buffon: “In un mondo in continua evoluzione non poteva mancare sui social il pensiero di Antonio. Mi raccomando Anto, pacato come sempre. Calmo come sempre. E moderato come sempre”. Esilarante anche Daniele De Rossi che ha taggato la moglie di Fantantonio, Carolina Marcialis: “guadagna tempo, inizia a chiamare dodici/tredici avvocati civilisti penalisti e chi più ne ha più ne metta perché questo somaro su Instagram si fa arrestare in meno di una settimana”.