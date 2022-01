Antonio Cassano ricoverato in ospedale: complicazioni per il Covid-19, il messaggio della moglie

SportFair

Antonio Cassano è ricoverato a Genova dopo aver contratto il coronavirus. Dopo la positività l’ex calciatore di Roma e Real Madrid sarebbe stato costretto al ricovero dopo il peggioramento delle sue condizioni.

Nelle ultime ore lo stato generale di Cassano sarebbe peggiorato portando al ricovero presso il reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dove opera l’equipe del professor Matteo Bassetti. Le condizioni di Cassano non desterebbero preoccupazione. La conferma è arrivata dalla moglie Carolina Marcialis: “Antonio è in ospedale e sta bene. E’ vaccinato con due dosi”, poi si è scagliata contro le false notizie che parlavano dell’ex calciatore come non vaccinato.