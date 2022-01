Campeonato Potiguar, il Potyguar in gol con… Potyguar: la prima partita inizia con uno scioglilingua

SportFair

Campeonato Potiguar, il Potyguar in gol con… Potyguar: sembra uno scioglilingua ed è quanto si è veramente verificato nel campionato brasiliano. E’ iniziato il Campeonato Potiguar in Brasile, la prima fase è partita con il botto. Una squadra che si candida ad una stagione da protagonista è il Potyguar, squadra in grado di raggiungere buoni risultati.

L’avvio è stato veramente positivo, nel primo match è arrivata una vittoria scoppiettante contro l’America-RN, la sfida si è chiusa sul risultato di 3-2. Il primo marcatore? Thiago Potyguar che ha superato il portiere avversario su calcio di rigore dopo 10 minuti. Al 23′ il pareggio ospite con Pierre. Nella ripresa altri tre gol: padroni di casa di nuovo in vantaggio con Eduardo, altro pareggio con Willian, mentre è stato Xilu l’autore del definitivo 3-2. Sempre nel nome di Potyguar.