A Barty basta poco più di un’ora: Camila Giorgi piegata in 2 set, l’azzurra out agli Australian Open

Tutto facile per Barty al terzo turno degli Australian Open: la numero 1 al mondo ha piegato in due set l’azzurra Camila Giorgi davanti al suo pubblico staccando il pass per gli ottavi di finale.

Camila Giorgi nulla ha potuto contro Barty: l’azzurra non è riuscita a mettere in difficoltà l’australiana, cedendo al suo gioco e uscendo così di scena dal primo Slam della stagione. Il match è terminato dopo poco più di un’ora col punteggio di 6-2, 6-3. Barty vola così agli ottavi di finale dove affronterà la vincente tra Anisimova-Osaka.