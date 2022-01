Calciomercato, tutte le operazioni dell’ultimo giorno: alla Lazio un attaccante… Jovane, un altro Cabral in Serie A

SportFair

Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, l’ultimo colpo piazzato dalle squadre di Serie A è stato l’arrivo di Jovane Cabral alla Lazio dallo Sporting Lisbona. Si tratta di un attaccante esterno in grado di giocare sia a destra che a sinistra e anche in zona centrale. Nel corso della carriera ha indossato solo la maglia dello Sporting Lisbona, prima la squadra B e poi la prima squadra. La regina del calciomercato è stata sicuramente la Juventus che ha piazzato innesti del calibro di Vlahovic, Zakaria e Gatti, in uscita definite le cessioni di Bentancur, Zulusevski e Ramsey. Bene l’Inter con Gosens e Caicedo, deludente il Milan con l’arrivo solo del giovane attaccante Lazatic. Buon colpo anche della Roma con Sergio Oliveira.

Calciomercato, tutte le operazione dell’ultimo giorno

Bohinen dal CSKA Mosca alla Salernitana (definitivo)

Brandt Erlandsson dal Landskrona Bois al Bologna (prestito)

Cabral dallo Sporting Lisbona alla Lazio (definitivo)

Czyborra dall’Arminia Bielefeld al Genoa (fine prestito)

Dragusin dalla Juventus alla Salernitana (prestito)

Gatti dal Frosinone alla Juventus (definitivo)

Gudmundsson dall’AZ Alkmaar al Genoa (definitivo)

Jojic dal Metalac al Verona (fine prestito)

Kamenovic dal Cukaricki alla Lazio (definitivo)

Luvumbo dal Como al Cagliari (fine prestito)

Mihaila dal Parma all’Atalanta (prestito)

Mikael dallo Sport Recife alla Salernitana (prestito)

Moro dal Padova al Sassuolo (definitivo, rimane in prestito al Catania fino a giugno)

Mousset dallo Sheffield United alla Salernitana (prestito)

Nsame dallo Young Boys al Venezia (prestito)

Oddei dal Crotone al Sassuolo (rientro prestito)

Radovanovic dal Genoa alla Salernitana (svincolato)

Rojas dal Crotone al Bologna (prestito)

Seck dalla SPAL al Torino (definitivo)

Zakaria dal Borussia Monchegladbach alla Juventus (definitivo)

DALLA SERIE A ALLA SERIE B

Andrenacci dal Genoa al Brescia (prestito)

Del Fabro dalla Juventus al Cittadella (prestito)

Folorunsho dal Napoli alla Reggina (prestito)

Lombardi dalla Lazio alla Reggina (prestito)

Pandev dal Genoa al Parma (definitivo)

Rafia dalla Juventus alla Cremonese (prestito)

Simy dalla Salernitana al Parma (prestito)

DALLA SERIE A ALLA SERIE C

Dezi dal Venezia al Padova (definitivo)

Moro dal Sassuolo al Catania (prestito)

DALLA SERIE A ALL’ESTERO