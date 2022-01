Calciomercato, maxi operazione Psg-Barcellona: in tre possono cambiare maglia

SportFair

Ultimissime ore di calciomercato, è stata una sessione invernale scoppiettante e che ha regolato grosse sorprese. Movimenti anche a livello internazionale, in particolar modo il colpo più importante è stato piazzato dal Real Madrid per la prossima stagione: i Blancos hanno trovato l’accordo con Mbappé, contratto da 50 milioni di euro a stagione, cifre veramente da capogiro per l’attaccante più forte in circolazione.

Il Psg è in contatto per chiudere altre operazioni, in particolar modo è andato in scena un incontro con il Barcellona. Secondo voci provenienti dalla Spagna, il club francese avrebbe trovato l’accordo con Ousmane Dembele, l’intenzione è quella di anticipare il trasferimento già a gennaio. Il dirigente Leonardo avrebbe messo sul piatto Mauro Icardi, l’argentino non rientra più nei piani del Psg. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Juan Bernat. Il Barcellona potrebbe risolvere diversi problemi di formazione con l’arrivo di una prima punta e un terzino sinistro. Le società sono in contatto in questi minuti per incastrare tutti i pezzi del puzzle.