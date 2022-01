Calabresi illude il Lecce, poi la Roma sale in cattedra: tre gol e quarti di Coppa Italia, adesso l’Inter

SportFair

La Roma è l’ultima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia, non sono mancate le preoccupazioni per l’11 di Mourinho contro il Lecce, una squadra che disputa il campionato di Serie B. Inizio di partita in sofferenza per i padroni di casa, la compagine di Baroni ha dimostrato ottime qualità ed è in grado di raggiungere la promozione diretta in Serie A. La Roma dovrà cambiare passo in campionato per rientrare in corsa per obiettivi importanti. I padroni di casa si affidano a Abraham, alle sue spalle Afena, Oliveira e Perez. Gli ospiti rispondono con Olivieri prima punta.

La Roma prova a tenere il pallino del gioco e dimostra una maggiore qualità dal punto di vista tecnico. A passare in vantaggio è stato però il Lecce grazie ad un colpo di testa vincente di Calabresi, la rete è stata confermata dopo un consulto al Var. La reazione della Roma è immediata e il pareggio arriva con un altro colpo di testa, questa volta dal difensore Kumbulla. Nella ripresa entra Zaniolo e cambia la partita. Al 54′ è Abraham a siglare il gol del 2-1. Espulso Gargiulo per doppia ammonizione. Nel finale la chiude Shomurodov per il definitivo 3-1, ai quarti di finale scoppiettante Inter-Roma.