La Cabral(a) per sostituire Vlahovic: la Fiorentina si affida a “Roi Arthur”, l’attaccante che esulta mostrando i muscoli

SportFair

E’ stata una cessione dolorosa. Anzi dolorosissima. Ma inevitabile. La Fiorentina ha deciso di rinunciare a Dusan Vlahovic, il miglior attaccante del campionato di Serie A lascia il club viola. Il serbo era in scadenza di contratto nel 2023 e nonostante l’offerta importante presentata dal presidente Commisso ha deciso di non rinnovare il contratto. Si tratta di una perdita pesantissima per l’allenatore Italiano, ma un affare per il club dal punto di vista economico. La Fiorentina è pronta ad incassare 68 milioni di euro più 7 di bonus, per il calciatore un contratto di 5 anni a 7 milioni di euro in stagione. La Juventus si candida ad una seconda parte di stagione da grande protagonista, al contrario in casa Fiorentina crollano le chance di qualificazione in Europa. Il club viola ha già chiuso per il sostituto: Arthur Cabral.

Chi è Cabral

Arthur Mendonça Cabral, noto semplicemente come Arthur è un calciatore brasiliano. Si tratta di un classe 1998, è una prima punta forte fisicamente, ma anche abile nel dribbling e con un ottimo senso del gol. E’ il sostituto perfetto di Vlahovic come caratteristiche. Il compito di sostituire il serbo non sarà di certo facile, ma le potenzialità sono altissime e l’obiettivo è quello di esplodere anche nel campionato di Serie A. E’ cresciuto nelle giovanili di Ceará e Palmeiras, poi l’esordio con i grandi. L’esperienza più importante è stata proprio quella con il Basilea. E’ destinato anche ad entrare nel giro della Nazionale maggiore. La Fiorentina ha raggiunto l’accordo per 14 milioni di euro + 2 di bonus, si giocherà il ruolo da titolare con Piatek.

I suoi idoli di infanzia sono stati Ronaldo il Fenomeno e suo padre Hélio, ex calciatore. In un’intervista aveva dichiarato di ispirarsi all’ex attaccante di Porto e Zenit Hulk. Esulta mostrando i muscoli e dal punto di vista caratteriale è molto vivace. E’ attivo sui social, pubblica anche tante foto in compagnia della famiglia. E’ soprannominato “Roi Arthur”. La media realizzativa è altissima: in 77 partite ha messo a segno 46 gol. La Fiorentina si affida alla… Cabral(a).